Hostigó a una concejal por Facebook y le cayó una denuncia

“Me obligaron a renunciar y como no pudieron, intentaron a hacer un bloque aparte, soy odontóloga, tengo pacientes y todo esto me ha afectado, ha pasado de lo político a un terreno personal”, señaló Salamanca en diálogo con LM Neuquén.

La denuncia se hizo el pasado 4 de mayo en la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar y la investiga el fiscal Diego Azcárate, en base a la Ley 27533, que incorpora el ejercicio de la “violencia pública-política” contra las mujeres.

Salamanca denunció que desde que asumió, el 12 de diciembre pasado, tanto Rivero como su compañero de bancada, Gonzalo Núñez, “me quieren sacar de la banca”. Rivero acusaba a Salamnca de “haberse ido con el MPN”, algo que ella misma desmintió en forma categórica.

Denuncia-por-hostigamiento-en-el-chañar-2.jpg

“Rivero empezó a trabajar para el anterior intendente, Ramón Osés, con quien no compartíamos nada de su gestión. Se lo dije, y el año pasado no me molestó para nada, hasta que asumió en diciembre”, dijo la concejal.

“Me empiezan a mandar mensajes obligándome a acompañar a Gonzalo úuñez en todas las estrategias de Ramón Osés. Pero el ex intendente había dejado a 120 personas nombradas una semana antes sin un concurso interno y no podía acompañar eso”, indicó Salamanca.

“Si no te gustan los lineamientos, te podés ir armando un bloque aparte”, me decían, además de que según ellos yo “no seguía con los lineamientos de Eva Perón”.

El tema siguió en estos meses con comentarios que hacía Rivero en su cuenta de Facebook sobre la concejala, involucrando su profesión como odontóloga y la vida en la política local.

No sólo hacía comentarios en las redes respecto a su rol como concejal, sino en su rol de profesional. Ahí empezaron los escraches, hasta que la concejal no se aguantó más y decidió que lo iba a denunciar no sólo en la justicia, sino ante las autoridades del peronismo provincial.

Incluso, Salamanca a deslizó que tanto Rivero como Núñez le sugerían en indicaban qué personal contratar y qué no en el bloque, limitando sus decisiones, algo que suele para en el mundo de la política con la “obediencia partidaria”.

“Cómo me equivoqué con la concejal Susana Epinosa, lamento decirte que perdiste cuatro clientes, nunca más”, comentaba Rivero en su cuenta personal, de las cuales las capturas ya están en manos para el análisis del fiscal Azcárate.

Rivero ha sido un referente en el circuito electoral el peronismo en El Chañar, con vinculaciones con el diputado nacional Darío Martínez, y Javier Bertoldi, de quien fue empleado en la Legislatura.

“El Bota es así, y no va a cambiar”

La concejala del Frente de Todos, Susana Espinosa Salamanca, dijo que las autoridades partidarias del peronismo nunca le dieron importancia a su reclamo en la interna de San Patricio del Chañar, que derivó en una denuncia por violencia de género y amedrentamiento desde lo político. “Viste cómo es el Bota, me decían, como queriéndome calmar”, dijo la concejala.

