"A un hotelero pequeño le llegó la boleta de TCI con ítems de contribución a bomberos, saneamiento, bibliotecas populares y prevención del delito, con los mismos números del mes pasado; pero en el ítem servicio a la propiedad e inmueble, de 1237 pesos pasa a pagar 2377 pesos, cifra cercana al 95% de aumento respecto al mes pasado", sostuvo, a modo de ejemplo, el presidente de la Asociación Hotelera, Rubén Barco, en diálogo con LU5.

Barco indicó que "hay mucha preocupación" en todo el sector dado que este aumento podría trasladarse a otros servicios o gastos como, por ejemplo, el valor de los alquileres.

Indicó que enviaron una nota al Ejecutivo comunal como al cuerpo del Deliberante local pero que no han sido escuchados hasta el momento. "No sé de donde sale esto, quién fue el 'genio'. Esperemos que los resultados no sean tan nefastos. Lo vemos con gran preocupación", señaló Barco.

Al tiempo que agregó: "Tenemos que estar felices porque tuvimos un enero mejor que los últimos dos años. Pero la felicidad nunca es completa, estos impuestos nos acarrean un deterioro a la economía muy importante".

