En una nueva declaratoria como imputado colaborador ante el juez Claudio Bonadio, el ex contador de la familia Kirchner, Victor Manzanares, aseguró que Máximo tuvo un rol protagónico en las empresas familiares investigadas por lavado de dinero. Además, contó cómo cómo el ex juez Norberto Oyarbide sobreseyó a los ex presidentes en la causa por enriquecimiento ilícito.