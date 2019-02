"Hoy no estamos para ganar la Copa Libertadores"

Izquierdoz agregó: “La del domingo fue nuestra peor versión frente a uno de los mejores del torneo. Cuando tenés un equipo que sale de memoria es porque la idea está establecida. Cuando cambiás tanto es porque no vas encontrando las respuestas que querés y nosotros estamos en ese proceso”.

Para finalizar, el futbolista indicó: “Defensa en el primer tiempo nos pasó por encima. En actitud, en juego, en todo. Después, con el gol de Carlos (Tévez), mejoramos algo. Pero nos falta mucho y lo sabemos todos, jugadores y cuerpo técnico”.

10 Los puntos que separan a Boca de Racing, el único líder de la Superliga.

También el director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, se refirió a la actualidad del Xeneize y coincidió con Izquierdoz. Pero su crítica fue algo más constructiva.

“Hoy no podemos ser candidatos a la Copa. Tenemos que presentarnos el 5 de marzo en Bolivia con el mejor equipo posible. No se gana hoy, se construye hoy. Se gana en diciembre, con un mercado grande en el medio. Hoy tenemos que empezar a construir el equipo. Todavía no somos el equipo que queremos ser y es algo normal con solamente siete partidos. Lo importante es tener las ideas claras: si vos sabés qué quéres hacer y tenés un diagnóstico, todo es más fácil”, explicó Burdisso, quien también respaldó a Gustavo Alfaro: “Necesita tiempo, más allá de todo, está consiguiendo resultados porque ganó cuatro partidos”.