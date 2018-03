La boda de la hija del astro del fútbol es un misterio que los medios se empeñan en resolver. Es por eso que desde muy temprano se han montado guardias periodísticas en lugares importantes de la ciudad para tener alguna imagen de la flamante pareja que sellará su amor este viernes por la noche.

Dalma, portadora de un importante carácter, se enfureció al ver la casa de sus suegros en un programa de TV y utilizó sus redes sociales para descargar su furia.

Embed No iba a hablar de nada hoy pero SIEMPRE LO LOGRAN! Lamentablemente por la falta de respeto de mostrar donde viven mis suegros por ejemplo!!! Un poco de respeto! Déjenlos en paz!!No son famosos ni tiene porque soportar que les toquen el timbre sin parar desde las 7 de la mañana!! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 23 de marzo de 2018

La boda entre Andrés y Dalma fue anunciada en octubre del 2017 nada más ni nada menos que por Diego Armando Maradona. Los secretos en cuanto a la organización vienen por el lado del novio que tiene un perfil muy bajo y no le gusta la exposición mediática. Dalma, ya afianzada en su carrera en los medios, tuvo que convencer a su novio para poder mostrar algunas fotos del evento pero prohibirán el ingreso con celulares para evitar filtraciones por las redes sociales.

En tanto, los invitados de la fiesta respetan las decisiones de los novios y no se ha filtrado ninguna información precisa sobre los detalles del gran evento. Hasta ahora se sabe que un juez de paz los casará en el SUM del complejo Torres al Río donde vive Caldarelli.

El próximo fin de semana será la gran fiesta en un salón de Pilar y contará con la organización de Claudia Villafañe que tiene una empresa de planificación de eventos.

El evento que no salió como estaba planificado fue la despedida de soltera de la actriz ya que la propia protagonista comentó que fue "un fiasco". Según Dalma, habían contratado a un Stripper para festejar su última noche como soltera pero el desnudista nunca llegó.

"Yo no quería strippers, pero me iban a hacer una broma, porque sabían que yo no quería. Iba a ser una persona que yo conocía, pero disfrazada. Al final, nunca llegó", contó Dalma este viernes por la mañana en el programa que conduce Ángel de Brito.

Días atrás la actriz se había referido a este evento en el programa dominical de FM Blue donde se destaca como columnista y expreso: "No hubo nada que yo no quería, cosas que había dicho no. Fue light… ponele. Yo no quería nada de pitos, no es necesario, no va. Tampoco hubo stripper, que para mí era fundamental. Si había stripper, me iba y me lo respetaron. Tampoco hubo prendas en la calle. Los recontra respeto a los stripper, pero no me seduce el rubro. El tema de que se afeiten, que usen una tanga más chica que la que uso yo…".

