El hermano del Diez se mostró dolorido y con mucha bronca. Prometió tirar la bomba cuando regrese al país desde Italia, donde está radicado.







La familia Maradona sigue sin poder digerir tan duro trance. La herida por la muerte de Diego lejos de cicatrizar, se agiganta. Al que se lo notó más golpeado que nunca este lunes fue a Hugo Maradona. El Turco, ex futbolista radicado en Italia, brindó declaraciones exclusivas a CNN Deportes, en el que expresó su dolor y pidió que "pague el que tenga que pagar".

"Cada día que pasa va creciendo el dolor porque estando lejos no lo puedo creer. Me levanto a la mañana y digo esta noche lo llamo, como hacíamos cada viernes. El sabía que lo llamaba. Sorprendido. Cada día el dolor es más grande. La última vez que hablamos eran como las dos o tres de la mañana. Me llamó, me dijo: '¿Estás durmiendo?'. 'No, bailando', le respondí. Lo había escuchado bien, sereno", lo recordó con el corazón destrozado.

"No pude viajar por el tema del Covid, los vuelos no salen todos los días de Roma hacia Buenos Aires. Como se apresuró el entierro no pude viajar. Les dije a Dalma y Giannina que viajaba. Giannina me dijo: 'Padrino no vas a llegar, porque mañana a las 4 lo enterramos'. Preferí no viajar", detalló.