Huía de la Policía, chocó contra un auto y mató al conductor

El artífice del accidente, que habría sido identificado por fuentes de la investigación como César Pinto, había sido perseguido en varios momentos de la madrugada del domingo por móviles policiales por cruzar semáforos en rojo a gran velocidad, por motivos que aún no pudieron ser aclarados, ya que se encuentra en grave estado por el choque.

Captura 2.PNG El conductor que provocó el choque quedó en grave estado.

Trascendió que la situación judicial del imputado podría agravarse, ya que el homicidio culposo, es decir, una muerte provocada por un accidente de tránsito, en este caso podría derivar en una acusación de homicidio doloso, dado que fuentes de la investigación aseguran que el conductor se había escapado de la persecución de al menos dos patrulleros de la Policía de la Ciudad.

Todo comenzó cuando un móvil de la policía porteña que circulaba como parte del despliegue de prevención de delitos observó que el Volkswagen Vento, que presuntamente conducía Pinto, había ignorado la señal de un semáforo en el barrio de Almagro. El automovilista no acató las indicaciones de detenerse que realizó el patrullero con su sirena y logró eludir el seguimiento policial. La información de esa persecución señaló que otro móvil logró observar al vehículo sospechoso, pero perdió su rastro. Los policías notificaron que ese automóvil continuaba su veloz movimiento sin respetar los semáforos.

Con las cámaras de seguridad se pudo observar nuevamente al Volkswagen Vento circular muy rápido antes de que a las 3.48 impactara contra un Volkswagen T-Cross en el que se trasladaba una familia. Fuentes oficiales aseguraron que en ese instante no había patrulleros involucrados directamente en la persecución. El violento choque provocó que el vehículo familiar se estrellara, volcado, contra la fachada de la Academia Nacional de Medicina. Las tres personas que se trasladaban en ese automóvil quedaron atrapadas entre la carrocería. El hombre falleció en el lugar, según constataron los médicos del SAME, y su esposa y su hijo fueron trasladados en grave estado al Hospital Fernández, solo tres cuadras del lugar del accidente.

Captura1.PNG La familia que se trasladaba en el coche impactado en la huida quedó destrozada.

Mientras que el otro automóvil se incendió y el conductor fue rescatado por un transeúnte. Con traumatismo de tórax y varias fracturas, el hombre quedó internado en grave estado en un sanatorio en la localidad de Caseros.

La investigación en curso intenta determinar el motivo del extraño movimiento del hombre ahora imputado, ya que se verificó que el Volkswagen Vento no tenía orden de captura, no se encontraron elementos en el lugar que pudiesen alertar sobre la hipótesis de un delito y el conductor no tiene antecedentes penales. Se especula que el hombre tomaba alguna medicación que podría haber generado esa anormal conducta que destrozó a una familia.