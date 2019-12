Huía de su ex y chocó: murió su nena de 2 años

Brenda Escobar, mamá de la pequeña, contó: "Fui a la casa del padre a buscar pañales y tuvimos una discusión. Después me fui a la casa de mi hermana y hablamos por una hora, hasta que a Kiara le dio sueño y emprendí el regreso a mi casa. Hice una cuadra y cuando doblé en la esquina apareció una moto Crypton con un hombre encapuchado y me chocó de atrás". La mujer sostuvo que escuchó un tiro y que trató de cubrir a su hija, pero entonces vio venir a otro hombre encapuchado en una moto y para cuando levantó la vista de nuevo, ya no pudo esquivar el camión. "No pude pasar y perdí el equilibrio. En ese momento la beba se golpeó y cayó al suelo inconsciente", dijo.