Según informa La Angostura Digital, el hecho ocurrió en las últimas horas. Uno de los damnificados es Claudio Marina, dueño de la lancha "Arco Iris", que sufrió graves daños como consecuencia del sabotaje.

Marina relató que buscó su lancha para ir a pescar y no la encontró amarrada, por lo que pidió ayuda a personal de Prefectura. "Ellos me llevaron con un semirrígido a buscarla y la encontramos hundida en la Isla Victoria. Se veía el techito nomás", señaló.

El vecino denunció que algo parecido ocurrió el año pasado, cuando otro grupo soltó cinco lanchas.

Desde su perspectiva, afirmó que cree que los autores son "jóvenes que van a tomar cerveza de noche a la playa y como chiste" sueltas las amarras.

"Mi lancha tiene siete agujeros por todos lados. El año pasado me había comprado el motorcito cuatro tiempos con mucho esfuerzo y ahora estaba bajo el agua. Me rompieron el espejo. Me hicieron un desastre y me arruinaron el esfuerzo de muchos años", lamentó.

Por último, Marina pidió a las autoridades que instalen cámaras de seguridad en ese sector de las bahías "aunque le tengan que cobrarle a los dueños de las embarcaciones".