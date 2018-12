Iba camino al trabajo y le robaron hasta la bicicleta

Si bien siempre toma caminos distintos como precaución o incluso va en zig zag, ayer al llegar a la esquina de Lago Correntoso y Mitre, dos jóvenes que caminaban adelante de ella la atacaron.

“Ellos venían por mi izquierda. En un momento escuché como que dijeron “dale, ahora”, y uno se me cruzó para adelante y otro para atrás. Justo había un auto estacionado, eso me salvó de que no caer al piso”, relató Mirta.

Fue entonces cuando uno de los delincuentes forcejeó con ella para sacarle una bolsa donde tenía guardada la cartera con 1200 pesos en efectivo, su celular y toda su documentación y tarjetas.

“Me la sacó y se la tiró al otro, que se fue corriendo y lo dejó solo. Me patoteaba y me decía ‘dame más plata, más plata’. Nunca le levanté el tono ni me negué a darle las cosas, más tranquila no podía estar”, confió la mujer.

“Lo empecé a notar raro y le dije ‘disculpame pero me quitaste todo, no tengo nada más para darte’, entonces me pegó una piña en el pecho”, aseguró la mujer que lo vio exaltado y temió que sacara “un cuchillo o un arma”.

“No me lo esperaba. Caminaban como quien va a un lugar, a una oficina. Estaban bien vestidos, muy pulcros. Encima en la cuadra no había nadie en ese momento”. Mirta Víctima de robo cuando se dirigía a su lugar de trabajo

“Como no tenía más plata para darle, me dijo que le diera la bicicleta. Yo estaba arrinconada, me paré y le di la bici”, sostuvo la víctima, quien recibió varios golpes en el pecho y en el brazo.

Rápidamente, el ladrón escapó en la bicicleta, aunque Mirta aseguró que lo vio irse en otra dirección a la de su cómplice.

$1200 Es la cantidad de dinero que la mujer tenía en la billetera.

los ladrones se alzaron con ese monto de dinero que llevaba la mujer. Como Mirta no tenía más plata, los delincuentes optaron por llevarse la bicicleta.

“Justo había un taxi parado cerca, le expliqué lo que había pasado y llamó al comando. Una vecina también me acompañó hasta que llegó la Policía”, afirmó Mirta y agregó: “Dentro de todo, no fue tan grave. Rescato que no me lastimaron y que no tenían un arma”.

Además, la mujer recordó que en el forcejeo se le cayó una cadena que usa para atar la bicicleta y que quedó debajo del auto en el que la arrinconaron. “Yo pensaba cómo zafé, porque me podría haber pegado con eso”.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda y resta determinar si en el lugar donde ocurrió el asalto hay cámaras de seguridad que hayan registrado el robo.

