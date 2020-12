Mariana Brey se separó hace cinco años de Leo, el padre de su hijo Luca. La panelista de Los ángeles de la mañana hasta el momento lleva una excelente relación con su ex. Incluso la buena onda que hay se hizo extensiva a Pablo Melillo (actual pareja de la periodista) y todos juntos forman una familia ensamblada. “Estoy separada hace diez meses. No es algo de ahora. Estuve diez años casada, tuve un matrimonio feliz, y ahora somos una ex pareja feliz”, aseguró Brey algunos años atrás a los medios para reflejar cómo quedó esa relación.

Lo que no imaginó Mariana fue que Ángel de Brito revelara al aire en medio del programa un secreto que ella le había contado: que su ex pareja está interesada en Cinthia Fernández. ¿Otro dato bomba? Leo se lo hizo saber a la actual pareja de Brey, ya que se hicieron muy amigos.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM le preguntó a su panelista si podía revelar un dato sobre Leo. “¿Puedo contar lo de tu ex marido?, lanzó De Brito. “¡No! Lo único que te puedo contar es que yo no quiero terminar con una amistad”, fue la respuesta de Mariana.

Embed

Decidido, el periodista comenzó a describir su bomba: “Hace poco fuimos a festejar el cumpleaños de Andrea (Taboada). Fuimos a comer con Mariana, Maite (Peñoñori), el marido de Mariana y a último momento cayó Cinthia. Pero antes de que venga Cinthia, el marido oficial de Brey, el actual, dijo: ‘tengo un candidato para Cinthia’. Al ser involucrada, la bailarina exclamó: “Ella (Brey) nunca me lo dijo”. Y directo al hueso, el conductor del Cantando lanzó: “El que te quiere dar, conocer, enamorar, casar y tener hijos, es el ex marido de Mariana Brey”. “¿¡Es joda!?”, se sorprendió Cinthia.

“Me gusta (por Leo, ex de su colega) que es buen padre, buen ex marido, que labura, que eso escasea, pero no… Yo soy team Brey, me parece de una sin código. Están separados, pero no da”. “Me gusta (por Leo, ex de su colega) que es buen padre, buen ex marido, que labura, que eso escasea, pero no… Yo soy team Brey, me parece de una sin código. Están separados, pero no da”.

“Le dije (a Leo) que está todo bien, que vengan todas las novias que quieran, pero no estoy de acuerdo. Rompería una amistad. Me parece de muy mal gusto y conociéndola a Cinthia sé que no lo haría”, cerró muy seria Brey.