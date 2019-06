"¿No te molesta como te hicieron quedar públicamente? Porque vos quedaste como una p-u-t-a", disparó filosa Yanina Latorre, desatando la furia de su compañera. " A mi me importa tres carajos ¿Te digo la verdad? A esta altura de mi vida, mis hijos, mi ex, que eran los únicos a los que les tendría que rendir cuentas, están bien. Entonces me importa tres carajos lo que opine todo el mundo", exclamó en forma vehemente.

"La gente que opina mal, no la voy a cambiar. Todos los que me conocen en este medio, saben quién es Iliana Calabró, cómo se comporta y cómo se viene comportando", agregó hablando de ella en tercera persona.

"Así que al resto, me ne frega. no voy a terminar como la señora (Beatriz) Salomón que me saco el sombrero, con esa enfermedad por seguir tratando de convencer a quien no se va a convencer", dijo haciendo alusión a la valiente lucha contra el cáncer de la ex vedette y el escándalo por las cámaras ocultas de su ex pareja y padre de sus hijos Alberto Ferriols.

"Ahí terminó y hasta acá llegó mi amor, no me importa", sentenció Iliana, visiblemente molesta motivando el aplauso de algunas de sus compañeras del programa de Ángel de Brito, quien remarcó que fue llamativa la forma en que dio por terminado el conflicto.

"Llama la atención que con un café quede todo en la nada... Acá contaste que le ibas a hacer juicio a Pamlea (David), a Monti...", le recordó el conductor. "No quiero terminar mal. Hay gente que me dice 'con esto tenés para hablar'. Yo hice mi carrera a fuerza de trabajo, sacrificio, de lo que tuve para exponer a mi forma -bien o mal-, poniendo todo de mi para poner la carrera que hoy tengo", replicó ella.

"Ya está, quiero volver a ser feliz. A mi me quitaron la sonrisa de la cara. Yo nací para ser feliz, para entretener a la gente. Ese es mi don. Yo lo que quiero es ser feliz y la única manera es soltar. Ya el daño lo hiciste y es irreparable para mí, pero ya está", concluyó.

En tanto, Monti contó como fue el encuentro aunque aclaró: "Hay cosas que quedaron en la intimidad de la charla y que ninguno de los dos va a revelar. Lo que sí puedo decir es que a Iliana le quedó claro que no hubo ningún complot ni bajada de línea en su contra. No se trató de rencores ni de venganza. A mí me llegó que ella pensaba eso, y mi intención era aclararle que no era así, que esto había surgido simplemente porque había una historia dando vueltas desde hace tiempo, y que en un momento me pareció conveniente contar", djo el integrante de Pamela a la Tarde, tras reunirse con Calabró.