Illanes: "No dudé en venir a afrontar este desafío"

Neuquén

Federico Illanes se quiere adaptar rápido y cumplir con lo que le pide Diego Landeiro, para evitar el descenso de Independiente y, por qué no, ilusionarse con seguir dando pelea en la categoría. El objetivo 2017 en el Rojo ya está en marcha y el volante de 22 años, primer refuerzo, llegó cargado de optimismo.

“Arrancamos muy bien, el técnico y los compañeros me han tratado muy bien, me estoy adaptando rápidamente al equipo y la idea es que sea lo más pronto posible”, expresó el ex San Martín de Mendoza, en su primera semana en la capital neuquina.

La decisión de emigrar hacia el norte patagónico fue una suma de hechos que terminaron por convencerlo. “Me comentaron de la situación que estaban teniendo, era una linda oportunidad, porque Independiente es un equipo grande de Neuquén y el técnico y ayudante eran conocidos, además me habló muy bien la dirigencia. Entonces no dudé en venir a afrontar este desafío”, agregó el volante.

El Rojo integrará la zona A de la Reválida. Arrancará enfrentando a Deportivo Maipú el 29 de enero, luego vendrá Belgrano de Santa Rosa. Más tarde, saldrá para visitar a Deportivo Roca, y volverá a La Chacra para ser local de Ferrocarril de General Pico. La rueda la cerrará viajando a Lincoln para medirse con Rivadavia.

“El técnico está buscando un volante central defensivo, que son mis características, aunque también soy de atacar. Ahora me pidió ayudar a darle juego”. Federico Illanes Primer refuerzo del Rojo que ya trabaja con el plantel

“Es una zona difícil, van a ser muy decisivos los primeros 6 puntos, para empezar a sumar y alejarte de la zona de abajo”, analizó el mediocampista con pasado en Godoy Cruz.

Para el refuerzo de Landeiro, el Rojo tiene que seguir por el mismo camino por el que terminó el año pasado. “Lo importante va a ser hacerse fuerte de local, creo yo. Los chicos en los últimos partidos, por lo que estuve viendo, ya con Landeiro, han sumado muchos puntos. Lo importante es eso, sumar de a tres en casa y tratar de rescatar puntos de visitante, para cumplir el objetivo de no perder la categoría, pero nunca dejar de pensar que, saliendo primero o segundo, podemos llegar a clasificar. La esperanza nunca se pierde”, sostuvo Illanes.

Por último, Illanes dio detalles de los pedidos que hizo el entrenador en sus primeros minutos con el equipo. “Está buscando un volante central defensivo, que son mis características, aunque soy de atacar también. En definitiva, lo que me pide es que ayude al capitán Manolo Berra y que intentemos darle juego al equipo”, concluyó.

Está el central

Nicolás Vanni, otro que se suma

Finalmente, el segundo refuerzo para engrosar las filas del Rojo neuquino tiene nombre y apellido. Se llama Nicolás Vanni, un experimentado defensor central que viene de jugar el Federal B con Rivadavia de Venado Tuerto. “Un central con experiencia” fue uno de los principales requerimientos de Diego Landeiro y hoy su pedido se hace realidad. Con Víctor Manchafico recuperándose de una lesión, Vanni tiene grandes chances de comenzar como titular acompañando a Ciro Clemente en la zaga. Se sumaría esta tarde al resto del plantel.