Impactante: los insultos de los ultras de PSG a Messi que recorren el mundo

No son pocos los que consideran que además del fracaso del PSG en la Champions, el hecho de que Messi le haya ganado la final del Mundial a Francia con su querida Argentina explica el incremento de este enojo. Un rechazo similar al que padeció Diego Armando Maradona tras eliminar a Italia en el Mundial 90.

Los hinchas se trasladaron hacia la sede del club para manifestar su enojo con los tres jugadores mencionados, pero la directiva no se salvó de los cuestionamientos. "Dirección, dimisión", dicen las banderas que llevaron los fanáticos de PSG en una jornada caliente en París.

Tras la derrota por la Liga de Francia (donde es líder con 5 puntos de ventaja) ante Lorient, Messi viajó a Arabia Saudita con su familia para cumplir compromisos comerciales. Originalmente el lunes era día libre, pero el entrenador Christophe Galtier dispuso una práctica por el bajo rendimiento del equipo. Lionel no estuvo presente y el martes los dirigentes filtraron a través del diario L'equipe una sanción de dos semanas al jugador. La pena es deportiva, por que no podrá entrenar ni jugar, y también económica, porque se le bajará el salario por el tiempo en el que no vea acción. PSG nunca se expresó de manera oficial pero notificó a Messi y este no se presentó a entrenar el miércoles.

Ya es una certeza que el jugador argentino no continuará su carrera en París cuando finalice el contrato, a mitad de año. Barcelona negocia por su regreso, aunque no la tiene nada fácil porque debe cumplir con el "fair play financiero" español.

Qué dicen los "barras" del PSG

En la página de los ultras se preguntaron si es necesario que continúe en la institución y reaparezca contra Auxerre en dos fechas -sanción que le aplicaron internamente-.

Por ese mismo sitio, comunicaron sobre la protesta: "Esta noche les hemos pedido que se reúnan porque, como muchos seguidores del club, estamos sinceramente preocupados por el futuro y la sostenibilidad del club. Quedan muchas preguntas sin respuesta y el hecho de que el presidente de nuestro propio club se niegue a reunirse con nosotros nos hace sospechar mucho".

Y en ese texto se remarca que no quieren salir de su estadio para irse al Stade de France porque "no tiene alma, ni historia" y se quejaron sobre "los precios abultados de las entradas que saca a los verdaderos hinchas de la cancha".

Además, le pidieron al jeque lo siguiente: "Deshazte de los jugadores parásitos: es hora de limpiar el vestuario. Demasiados jugadores bajo contrato están presentes hasta la fecha solo para recibir el salario y no por ambición deportiva. ¡Respetar al PSG también es saber dejarlo! No dudaremos en hacérselo saber".

"Hay que salir campeones de la Ligue 1 por dignidad", cerraron, en relación a la temporada en la que PSG es líder por cinco puntos sobre su clásico rival, Olympique de Marsella.