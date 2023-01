¡Impensado! De qué mega famosa argentina será la madrina de casamiento Mirtha Legrand

Y una de las que no olvidó la ayuda que le dio Mirtha Legrand cuando todavía no era famosa fue Lizy Tagliani. La conductora estuvo como invitada hace poco en la mesa de la diva y le reveló que se iba a casar pronto. “Tengo una amiga que me regaló la fiesta entera, porque yo pensaba hacer algo pequeño”, contó la humorista súper entusiasmada.

“Eso es algo que te quería decir. Y no es para ponerte en un compromiso solo para que lo pienses. Vos fuiste un nexo muy importante, como otras personas, para que yo sea quien soy hoy”, reveló antes de recordar su pasado en común.

“Yo estaba escondida por ahí atrás. Pero vos siempre me llamabas, siempre me incluías sin necesidad, y de una manera en la que no había interés”, siguió diciendo Lizy Tagliani antes de aclarar: “Le decía a Sebas. Ojalá pudiera ser ella la madrina de casamiento”.

Embed #LizyTagliani me emocionó al pedirme en la #Mesaza que sea su madrina de casamiento, sería un gran honor! ❤️ — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) October 23, 2022

“¿Vos me lo estás ofreciendo ahora?”, preguntó Mirtha Legrand sorprendida. “Es para que lo pienses, no lo quería hacer en vivo para no sorprenderte”, le aclaró Lizy. “Yo encantada”, aseguró la Chiqui, pero luego le pidió: “La madrina, pero que nunca me digan ‘tu madrina’”.

“Está decidida la fecha y es muy lindo porque de verdad fuiste muy importante”, aseguró Lizy Tagliani contenta.

Desde las redes sociales de Mirtha Legrand luego hicieron el feliz anuncio: “Lizy Tagliani me emocionó al pedirme en la Mesaza que sea su madrina de casamiento, ¡sería un gran honor!”.