"Estamos totalmente en contra de la represión a organizaciones de mujeres feministas", sentencia el documento y propone que "no" se las "envíe a marchas de mujeres porque no es un delito manifestar por la seguridad y la erradicacion de la violencia contra" las mujeres, aunque luego asegura que "no debe enviarse" tampoco a policías hombres.

"No tenemos que estar allí y si estamos será para levantar el cartel NI UNA MENOS acompañando... jamás reprimiendo", agrega.

Por último, asegura: "No todas somos Policías por vocación, algunas lo somos por circunstancias... otras por la pobreza... otras porque hemos accedido como profesionales psicólogas sociólogas que estamos impulsando entre todas esta red".

La publicación completa:

