Incendió la casa de su ex y sin querer quemó la del vecino

Rosario. Un hombre de 30 años fue detenido luego de quemar intencionalmente la casa de su ex pareja en Rosario, y por accidente, también prender fuego la del vecino. Afortunadamente no hubo víctimas, dado que al momento de comenzar el incidente ambas viviendas no estaban habitadas. El hecho se produjo en la madrugada de ayer. El hombre llegó a las 5:30 con un bidón de nafta que vació por toda la casa de la víctima para luego prenderla fuego. Los daños materiales son grandes en ambas viviendas y el hecho fue denunciado de inmediato al 911 por los vecinos del lugar que advirtieron el incidente y señalaron al ex novio de la chica como el responsable (cuando la Policía llegó y lo detuvo, además le secuestró un cuchillo). A los pocos minutos del llamado llegaron los Bomberos, quienes lograron controlar rápidamente las llamas.