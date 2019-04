Incidentes en la sede de Madres de Plaza de Mayo

Un abogado de la Sindicatura que fue a buscar documentación debió retirarse custodiado por el personal policial mientras varios militantes lo insultaban y empujaban. “No me dejaron entrar, pero es gente muy nerviosa que no sabe qué estamos haciendo. No nos íbamos a llevar nada”, comentó el letrado Daniel Truffat, quien aseguró que la Sindicatura “no tenía autorizado llevarse nada”, por lo que se detuvo “la diligencia” judicial.

Luego de los incidentes, Hebe de Bonafini brindó una breve conferencia de prensa en la puerta de la sede y dijo que “no importa lo que ordene el juez ni el síndico”. Antes, desde la Fundación emitieron un comunicado: “Las Madres denuncian que el operativo carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos, que no hay motivos de hecho ni de derecho, soslayando toda legalidad”.