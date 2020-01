P24-F2-FARAND(SCE_ID=392737).jpg

Bernasconi aseguró que no abandonarán la casa en la que se están alojando. "No nos vamos a ir. Nos prestaron la casa y esto estaba armado desde diciembre. No tenemos por qué huir", sentenció. Siguiendo con su descargo, la esposa de Álvarez Castillo manifestó que fue amenazada por veganos. "Todos los veganos nos amenazan de muerte, tan pacíficos no son. Es muy raro su pensamiento, mucha violencia. Amenazar a toda la familia por algo que no hicimos. Qué miedo tener a esa gente en nuestro país", arremetió.

P24-F3-FARAND(SCE_ID=392738).jpg

"Acá hay mucha envidia. Hay trolls. Hay amenazas de vida. No vamos a hablar hasta que nosotros consideremos que sea prudente. Nuestra trayectoria nos avala. Vayan a las villas tucumanas donde alimento a más de 3.500 personas todos los días a través del Banco de Alimentos", finalizó Lara.

P24-F4-FARAND(SCE_ID=392739).jpg

Por último, Álvarez Castillo reveló que fue él mismo quien filmó el polémico video. "Lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando... El cordero yo lo saqué del agua y lo regalé. Me consta que fue cocinado y comido por un grupo de trabajadores".