Independiente volvió a perder y quedó en Rojo

Era una final para ambos equipos, que antes del partido compartían la misma cantidad de puntos en el fondo de los promedios. Por eso, el primer tiempo se jugó a dientes apretados, con mucha pierna fuerte y poco fútbol. La primera mala para el Rojo llegó en apenas 5 minutos, cuando Diego Trotta tuvo que mover el banco por la lesión de Emiliano Doglioli, que podría perderse lo que resta del torneo si se confirma el desgarro.

Un cabezazo de Mansilla que salvó Pontet y otro de Villegas que se fue por arriba habían sido las únicas dos jugadas de peligro hasta el minuto 45, cuando la visita abrió el marcador. Rodrigo Bona metió un gran pase filtrado entre la defensa para la llegada de Mac Coubrey, que definió muy bien por encima del arquero. Así se fueron al descanso, con un Independiente que casi no pateó al arco pero que tampoco había sufrido demasiado hasta esa jugada.

6 partidos sin ganar en el Federal A lleva el Rojo. La última victoria fue por la fecha 16 de la primera fase cuando goleó a Ferro de General Pico 4 a 2 en La Chacra. Luego cosechó 4 derrotas y 2 empates.

El complemento arrancó con la misma dinámica: un partido chato en líneas generales. Las emociones llegaron sobre el final. Primero la tuvo Villegas, que ensayó una pirueta tras una buena llegada al fondo de Vázquez aunque no pudo darle dirección. Más tarde, llegando al cierre, el que escaló por el otro lado fue Mojarra Domini, que se metió al área, remató, capturó su propio rebote y en la segunda oportunidad la metió bien por debajo del arquero Lencina.

En los últimos minutos, la visita fue con todo a recuperar la ventaja y lo tuvo dos veces primero con un remate de Arrieta que tapó Pontet y luego con un disparo de Taparello que se fue desviado. En esa jugada vino la polémica, ya que el juez consideró que fue tiro de esquina y desde allí lo ganó el Aurinegro. Vega ganó en las alturas y la puso lejos de Pontet desatando las quejas del cuadro local.

Sin embargo, el pitazo final dejó al Rojo sumergido en el fondo de los promedios y sin depender de sí mismo para salvarse (en la próxima va a La Visera). Quizás, el momento más complicado desde que está en el Federal A.

Leandro Domini cumplió con la ley del ex pero no pudo darle una alegría a su equipo. Cuando se moría el partido, Mojarra convirtió el 1 a 1 y le dio hasta el momento un punto importantísimo al Rojo para no quedar debajo de la línea de Madryn. Sin embargo, en la última del partido se quedaron con las manos vacías y masticando bronca.

“Jugamos mal hace 25 partidos y hoy no iba a ser distinto. Es así, nos cuesta, pero así y todo lo fuimos a buscar con actitud con ganas y habíamos conseguido empatarlo. Después se nos escapa en una jugada que no sé si había sido córner, pero siempre las dudosas eran falta para ellos”, analizó el volante y en la misma línea continuó: “Hubo muchos fallos dudosos. No sé si echarle la culpa al árbitro, pero eso nos predispone mal a nosotros. Todas las divididas fueron para ellos”.

“No lo ponemos como excusa pero faltan cuatro fechas y a veces pesan otras cosas más allá de lo deportivo”, concluyó.