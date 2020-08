Indignación por la respuesta a un médico que pidió distancia en el banco

En una sucursal en La Plata se generó una polémica por el distanciamiento social que no se cumplía.

“El banco no va a cerrar, por favor. Están todos juntos”, dijo el profesional, de nombre Enrique, que salió de la casa matriz del banco en calle 6, entre 46 y 47 de La Plata .

Algunos se atajaron al responder que hacía tres horas que aguardaban para ingresar a la entidad bancaria, a lo que el médico platense les respondió: “No me podes decir eso, yo no tengo la culpa, están entrando de a poco al banco”.

De los que estaban en la extensa fila, solo un par salieron a contestarle, en tanto que el resto se mostró indiferente ante el pedido del médico que estaba vestido con un ambo blanco.

“Pero ustedes se dieron cuenta que están todos juntos”, dijo el médico al no poder creer que a nadie le importó porque no atinaron a separarse.

“Yo no soy empleado del banco, soy personal hospitalario de la Provincia, pero veo lo que está pasando acá y, la verdad, es terrible. Están todos juntos. No hay distancia entre unos y otros”, dijo Enrique, quien no salía de su asombro.

Una mujer le contestó en voz alta que la sucursal del banco en La Plata había otorgado 30 turnos para el mismo horario. El profesional insistió: “Entendeme, se los digo por su bien, para ustedes”. A lo lejos, un joven le espetó: “Decile al Gobierno que pague al FMI y se acaba el coronavirus”, momento en que el médico agregó: “No flaco, no me podés decir eso”, no sin antes darse por vencido en transmitir el mensaje para meterse en la entidad bancaria.

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar. Aunque las respuestas se dividían entre quienes culpaban a la gente y los que apuntaban al banco por no respetar ni tomar las medidas correspondientes para evitar este tipo de aglomeraciones en tiempo de cuarentena.