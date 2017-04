Los jóvenes circulan en dos autos de alta gamma, una Dodge Ram 1500 y una Porsche Cayenne Turbo, y atraviesan a toda velocidad la 9 de Julio, se meten en el carril exclusivo del Metrobus y siguen por la autopista Illia.

Entre risas, los protagonistas mencionan varias veces que vieron patrulleros, y se jactan de haberlos esquivado. "Me venía corriendo la Policía, me bajé para sacar el cubrepatente, le dije (a mi compañero) 'arrancá, arrancá, arrancá' el otro se fue a la mierda. Pero no pasó nada, acá estamos vivos y disfrutando la adrenalina", dice otro hacia el final del video, que fue editado para distorsionar la cara de los participantes y borrar los momentos en que mencionan sus nombres.

"Nosotros nos cruzamos en la General Paz tres patrullas, dos ladrones en moto, había una banda de policías mal. Pasaba un patrullero cada cinco minutos. Pasamos todos semáforos en rojo, atropellamos la barrera del peaje, nos metimos adentro del Metrobus", repasan al final, ya parados en una estación de servicio.

Repudio

El hecho generó repudio e indignación en las redes sociales y se difundió de inmediato en varios medios de comunicación. Pero, aún así, los jóvenes no se inmutaron. De hecho, uno de ellos subió en su cuenta de Instagram una captura de la nota realizada por TN y escribió, en tono burlón: "A @todonoticias le gusto tanto nuesto video que quiso compartirlo con todos ustedes! guste a quien le guste y duela a quien le duela".