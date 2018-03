Indignante: no la dejaron entrar al boliche por "gorda"

Agustina Ríos Martínez denunció la actitud a través de su cuenta de Facebook y la publicación se viralizó rápidamente. En el posteo, la chica transcribió parte del diálogo con las autoridades del boliche, donde le dijeron que la negativa estaba basada en que que "no era como el tipo de pibas que iban a ese lugar, no daba el target, era gorda".

Según narró la joven, concurrió al local con su novio pero no sabía que en ese local tomaban ese tipo de determinaciones, si bien había sido advertida sobre la selectividad en cuanto a la ropa que debía utilizar para ingresar.

En este sentido, señaló que se había comprado "una remera más o menos a la moda" para entrar sin problemas pero al llegar a la puerta una persona de nombre Fernando "empezó a darle mil vueltas" hasta que le dijo el discriminatorio motivo.

La voz de la joven discriminada

Embed

Luego del rechazo a su ingreso la chica decidió irse del boliche con la certeza de que no regresaría al local y además subrayó que debió tolerar este tipo de gestos discriminatorios en más de una ocasión.

"Claramente no entramos, nos fuimos y nunca mas volveremos. Toda mi vida me banqué insultos, gritos por la calle, chistes de gordita , rellenita, pero no dejarme entrar por mi aspecto físico a un boliche! fue lo peor que me paso hasta ahora" indicó Agustina.

La publicación que generó gran revuelo en las redes sociales tiene una meta clara para la joven. "Lo comento para que traten de no ir a este tipo de lugares de mierda que no tienen ni un poco de cerebro y se creen que pueden manejar el universo", sentenció indignada Ríos Martínez.