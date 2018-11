El hecho fue dado a conocer por la organización protectora de animales "Refugio Beloso", de esa localidad. "No sabemos por qué lo hizo. Le habrá parecido gracioso, pero es inaceptable", manifestó Roxana, quien integra el Refugio.

Lo más alarmante, además de los químicos de la pintura sobre el cuerpo del perro, es que desapareció de su casa. Desde el refugio manifestaron que es difícil saber si está escondido y asustado o simplemente escapó luego del negligente accionar de su dueño.

"No sabemos si escapó o si está escondido y asustado", contó Laura, otra de las voluntarias del refugio. Y encontrarlo es clave para tratar de ayudarlo. "La pintura ya está seca, pero no queremos que le cause más daño".

