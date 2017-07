Bajo el sello de la editorial Penguin Random House, la obra -que saldrá a la venta en septiembre- se centra en héroes de la psicodelia, experimentos psiquiátricos y agentes nazis en la costa argentina.

Ante la gran expectativa que genera su contenido, la revista Rolling Stone adelantó algunos detalles sobre la publicación, que es producto de un proyecto de larga data. Es que el ex Redondos ya había publicado textos breves bajo el título El delito americano en revistas de los 80, como Cerdos & Peces y Fin de siglo.

“Tiene doscientas y pico de páginas. La historia transcurre en una especie de clínica de salud del Dr. Semacendi, que está dedicada a recomponer la psiquis y los daños que ha hecho la lucha contra el sistema a estos tipos como (Jerry) Rubin, (Abbie) Hoffman, Erik el Rojo, Tariq Ali...”, había explicado el Indio hace unos meses.

El escenario de la trama es la costa atlántica, donde el músico vivió durante la década del 70.

Con un formato de libro ilustrado, en la trama se entrecruzan la ficción y la historia personal de Solari, quien aparece como un personaje clave y misterioso.

“Me hicieron -en referencia a los dibujantes- más reconocible de lo que me gustaría, porque yo les pedí que me trabajaran como a Marlon Brando en Apocalipsis Now, que cuando aparece se le ve un pedazo de pelada, un ojo y nada más”, contó y añadió: “He conseguido dibujantes que me interpretan. Les hice cambiar el estilo, porque ellos dibujaban algo más expresionista. Tampoco es un cómic: es como un libro de niños, que tiene el texto de un lado y la ilustración del otro”.

Después de este libro se espera que Solari publique otro de memorias en coautoría con el periodista y escritor Marcelo Figueras.