Indio Ramos: "Quiero estar a la altura"

El joven ex Maronese llegó al club a principios de la pretemporada, convenció al entrenador en los distintos ensayos y corre con ventaja para ocupar un lugar en el mediocampo al lado del capitán, Manuel Berra. Para colmo, justo en la semana en que su futura hija está por nacer.

“Son muchas cosas, pero trato de llevarlo tranquilo, sin volverme loco. Muchos amigos y familiares me escriben y están expectantes a ver cómo me va”, reconoció el volante en la previa a una de las semanas más importantes de su vida.

El Indio apareció en la cabeza del entrenador como uno de los refuerzos “locales” que podían acompañar el proyecto, pero con el correr de los entrenamientos demostró que estaba para ganarse un lugar.

“En el amistoso en Cutral Co fui titular. Sentí que me gané el lugar, así que tengo la ilusión de estar desde el arranque. Tengo ganas de demostrar que puedo estar a la altura”, aseguró confiado.

Hace sólo algunos meses estaba jugando la liga y ahora puede ser titular en la A.

De Lifune a la A

El Indio tendrá el desafío de no hacer notar la diferencia de categoría, teniendo en cuenta que hace sólo algunos meses estaba jugando la liga local y hoy se encuentra cuatro categorías más arriba. “Hay un cambio grande desde lo físico. Por suerte metimos una pretemporada larga y fuerte. Me adapté, le di mucha importancia al cuidarme, a la alimentación, y la verdad que me siento bien”, lanzó el volante central.

Su función será acompañar al capitán Manuel Berra, cubrir las espaldas de sus compañeros y servir de rueda de auxilio en la recuperación. “Me gusta y me siento cómodo con ese rol. Manolo es un gran compañero. Es nuestro referente dentro del plantel. Me banca, me habla y me da confianza”, dijo sobre su compañero.

Leandro Teijo primero y Federico Illanes después fueron los últimos 5 del Rojo y cumplieron. ¿Podrá hacerlo el Indio?.

6 de los once que estarían ante Villa Mitre son nuevos refuerzos del club.

“Yo creo que es el momento donde mejor me siento en mi carrera. Estoy maduro, bien desde lo físico y creo que voy a cumplir con las expectativas”.Martín Ramos. El volante ex Maronese puede ser titular en el Rojo.

El DT define los últimos detalles

El plantel del Rojo arranca la semana final de cara al debut del próximo domingo en Bahía Blanca ante Villa Mitre. El miércoles, Diego Trotta realizará la última práctica de fútbol formal de cara al partido y terminará de definir al equipo titular. De no mediar ningún inconveniente, serán los mismos once que estuvieron en Cutral Co ante Alianza en el último amistoso. El esquema sería un 4-4-2 clásico con Emmanuel Pontet en el arco; Emiliano Doglioli, Víctor Manchafico, Iván Marcolini y Federico Cataldi en el fondo, Mario Ávila, Berra, Ramos y Leandro Domini en la zona media y arriba Mauricio Villa y Guido Abayián.