Indio Solari: "Vamos a ver si se puede hacer una nueva misa"

“Probablemente, lo primero que haya es un streaming para ver en qué condiciones estoy. A ver si puedo estar tres horas seguidas arriba de un escenario, porque no me gustaría terminar caminando mucho”, afirmó el ex Redondo en una entrevista con La Garganta Poderosa y FM La Patriada, que el jueves emitió la entrevista.

El cantante acaba de editar su quinto disco como solista, El ruiseñor, el amor y la muerte, en la que el Indio admitió que hay “mucha mención” a la muerte porque, cuando uno tiene su edad, “empieza a estar medio cerquita”. “Por ahí el dolor jode más que la muerte, porque la muerte es entendible: uno acepta el juego en el que está metido”, agregó.

“Hay gente sufriendo mucho, la mayoría de la sociedad está sufriendo de una manera muy grande. No es un gobierno que me conforme en absoluto y temo de las cosas que hacen cada día”.

Carlos Solari

Temor

En referencia al momento económico y político de la Argentina, aseguró que “hay gente que está sufriendo de una manera muy grande”. “El país está pasando por un momento desordenado, grave, muy grave. Es muy difícil estar apartado de las circunstancias”, señaló antes de asegurar que el Ejecutivo “está obrando con mucha desidia” e “intereses previos”. “No es un gobierno que me conforme en absoluto, temo de las cosas que hacen cada día”, agregó.

“¡El aborto debe ser legal! No me gusta la negociación de la libertad ni termino de entender la manera en que se negocia la vida de la gente en cada decisión del Congreso y del gobierno de turno”.

Por otro lado, dejó en claro su postura sobre el proyecto de legalización del aborto: “Por supuesto que estoy a favor del aborto legal. Hay que reemplazar el riesgo que corren las mujeres cuando están siendo atendidas por una señora del barrio con un perejil y un alambre, ¿quién puede tolerar eso?”.