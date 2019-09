Inédito: Justicia obligó a una pareja a vacunar a sus hijos

Se trata de la primera vez que un juez ordena a una pareja cumplir con el calendario de vacunación de sus hijos. El argumento consiste en que la vacunación es obligatoria, por un lado como forma de una estrategia de salud pública, mientras que también se pondera el interés colectivo por encima del individual.

El fallo fue difundido a través de organismos provinciales para también avisar que "las vacunas son obligatorias".

"Lo que nosotros queremos hacer saber es que las vacunas son obligatorias en la Argentina por Ley y que la importancia radica fundamentalmente en que la decisión de vacunar o no, no es una decisión individual. Porque si yo decido no vacunarme no solo me pongo en riesgo sino que también pongo en riesgo a los demás", explicó Iris Aguilar, jefa del Departamento de Imunizaciones de Mendoza.

En declaraciones al diario UNO, la funcionaria advirtió que "la mayoría de aquellas personas que tienen reticencia con las vacunas tiene que ver con mitos, falsas contraindicaciones, muchos rumores que circulan por redes sociales, por cadenas de WhatsApp. Entonces hay mucha falsa información circulando en redes".

"Lo que nosotros vemos a diario es que aquellos papás o aquellos adultos que tienen dudas con vacunas y nosotros les explicamos basándonos en evidencias científicas, acceden a vacunarse. De hecho, muchos papás evacuaron sus dudas y vacunaron a su niño sin ningún tipo de inconveniente", añadió.

Convenio por información anti vacuna

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves una alianza con Facebook para compartir información científicamente comprobada sobre las vacunas y combatir, así, los mitos que circulan a través de esa red social sobre las inmunizaciones.

Facebook "se comprometió a que sus usuarios, así como los de Instagram, y en grupos, páginas y foros donde las personas buscan consejos, accedan a información oficial y autorizada sobre las vacunas en varios idiomas, para garantizar que el mensaje llegue a quienes más lo necesitan", informó la OMS en un comunicado.

“La información errónea sobre las vacunas es una amenaza importante para la salud mundial que podría revertir décadas de progreso en la lucha contra las enfermedades prevenibles”, aseguró el director del organismo, Tedros Adhanom Grebreyesus.

El funcionario resaltó que "las enfermedades mortales e incapacitantes como la difteria, la hepatitis, la poliomielitis y el sarampión pueden prevenirse eficazmente mediante la vacunación".

La OMS clasificó la reticencia a la vacunación entre las diez principales amenazas para la salud mundial en 2019, citando el resurgimiento del sarampión este año, que experimentó un aumento del 30% en los casos a nivel mundial según datos de esta entidad.

"Con el movimiento antivacunación ganando impulso en línea, las tasas de inmunización se han desplomado en todo el mundo tanto en las zonas ricas como en los países en desarrollo", destacó el informe oficial.

A modo de ejemplo, señaló que "actualmente los niveles de vacunación en Los Ángeles, California, Estados Unidos, son tan bajos como los de Chad y Sudán del Sur, en África".

La OMS estimó que la inmunización previene de 2 a 3 millones de muertes por año y las consecuencias y discapacidades adicionales de 26 enfermedades prevenibles por vacunación.

Tedros consideró que "las principales organizaciones digitales tienen una responsabilidad con sus usuarios: asegurarse de que puedan acceder a datos sobre vacunas y salud. Sería genial ver que las plataformas sociales y de búsqueda se unieran para aprovechar combinadamente su alcance".

El mes pasado, la red social Pinterest anunció que restringiría los resultados de búsqueda de información sobre las vacunas solo a los principales grupos de salud como la OMS y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

La alianza con Facebook "debe ir acompañada de pasos tangibles por parte de los gobiernos y el sector de la salud para promover la confianza en la vacunación y responder a las necesidades y preocupaciones de los padres", enfatizó el director de la OMS.

