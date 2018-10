Inesperado: Guido Suller y Tomasito se separaron

Guido y Tomasito Süller se casaron para sorpresa de muchos el 14 de mayo. En los últimos días, Guido pasó un momento difícil, dado que le detectaron y debieron extirpar cuatro tumores de urgencia.

Pero otra noticia causó aún más asombro en el ambiente mediático luego de que Guido anunciara oficialmente su ruptura con su reciente marido. "El amor es algo que no se puede exigir, o se siente o no se siente. Entonces yo no puedo estar presionando a alguien que no siente acompañarme, o no siente estar conmigo, que no siente cuidarme", contó este viernes en Los ángeles de la mañana.

Guido dio a entender que sabía que a Tomasito le interesaba su dinero: “Yo me casé para eso, para tener un compañero, para envejecer con alguien. Yo hice un acta pre matrimonial, pero sabía con quién me casaba”.

Además, contó que durante la operación estuvo "solo" ya que Tomasito estaba de viaje en Córdoba y que "nadie" lo acompañó.

Guido Süller fue operado este miércoles luego de que le detectaran cuatro tumores y tras salir del quirófano difundió un video en el que llevó tranquilidad a sus seguidores.

"Ya me operaron. Me trataron muy bien en el Sanatorio de las Lomas", dijo el mediático, que presentaba algunas dificultades en el habla producto de la anestesia.

Embed

LEÉ MÁS

Operaron a Guido Süller de cuatro tumores

En medio de un escándalo: se casaron Tomasito y Guido Süller