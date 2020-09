¡Infierno Rojo! Gloria respondió sin piedad las críticas del fichaje récord

Ofuscado por el trato recibido por la dirigencia de los Moyano (Pablo y Hugo), Domínguez fue lapidario.

“Lo de la dirigencia fue lamentable desde que llegué hasta que me fui. Nunca tuve trato con ellos, no estuvieron con los jugadores y faltaron a la palabra. No le cumplieron a nadie", aseguró.

Aquí, en Argentina, rápidamente el que salió a ponerle banca al club fue Daniel Bertoni, quien en algún momento estuvo mucho más cerca del plantel profesional.

El campeón del mundo no disimuló su fastidio, peor desde lo deportivo no tuvo dudas en asegurar que Domínguez “fue uno de los más costosos, pero no respondió a las expectativas”.

Y para graficar un poco más lo que pensaba del jugador, contó una anécdota con sus amigos. “Lo comparaban conmigo porque le pegaba con las dos piernas. Un día les dije: ‘no me falten el respeto, por favor’”.

Bertoni brindó una entrevista al programa radia de Marcelo Benedetto que se emite por AM550.

“Hubiese hablado cuando estaba acá en el club, no cuando se va. Si te molesta algo, lo decís en el momento”, cerró el también ex jugador del Nápoli de Italia.

A pérdida

La compra de Domínguez por parte de Independiente fue al América de México en enero del 2019 a cambio de 6 millones de dólares por el 70% de la ficha.

Después de semanas muy convulsionadas, el club argentino logró venderlo al Austin FC de la MLS, pero como recién podrá debutar en el certamen de Estados Unidos en el 2021 fue cedido a préstamos al club paraguayo que formar parte del Grupo B en la Copa Libertadores de América hasta fin de año.

Los yanquis le pagaron al Rojo 4 millones de la moneda estadounidense, por lo que el balance resultó negativo desde todo punto de vista para el Rojo.