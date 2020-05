Iñiguez: "Los abogados jóvenes la están pasando muy mal"

Señaló que son al menos 400 los abogados recién iniciados que se encuentran sufriendo las consecuencias del freno impuesto por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que implicó la suspensión de nuevas presentaciones de demandas y otros procesos judiciales, para dar prioridad solo a aquellos considerados “urgentes”.

Un freno que afecta a todos

“Hay que resaltar que también es un problema de las personas a las que representamos. Hay aspecto de familia que necesitamos tratar. Se están produciendo suspensiones, despidos, donde es necesario que se actúe. Accidentes, cuestiones de contratos. No puede ser que esta gente, estas empresas, no puedan acceder al servicio de justicia”, expresó Iñiguez.

Sobre esta línea, el letrado recordó: “Hay que dar el servicio y el acceso a la justicia. Es una necesidad social, eso dice la Constitución, se puede regular, establecer requisitos para su funcionamiento, pero no se puede suprimir. ¿Cómo puede ser que actúen los procedimientos por carácter de urgencia? Hoy todo es urgente, porque hace 60 días que no se mueve”.

En un escrito presentado ante el TSJ y también al gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, desde el colegio piden que se garantice el servicio y acceso a laj. “Pedimos la reapertura del servicio de justicia con los resguardos sanitarios y los protocolos para circular en los establecimientos. Al mismo tiempo, la posibilidad de que podamos impulsar los juicios, llevar adelante los procesos que están en trámite y la posibilidad de presentar nuevas demandas”, explicó el representante

Si los trabajadores no reciben una respuesta satisfactoria, no descartan salir a la calle a hacer oír sus necesidades. “Veo una marcha como muy probable. El TSJ hasta hace muy poco dio cierta respuesta. Pero hace dos semanas que no se avanza y estamos esperando que lo revierta”.

