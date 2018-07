Insistirán en la ordenanza que baja la tarifa de la luz

“Las facturas deben ser justas, razonables y equitativas, y en la ciudad de Neuquén no lo son. Con nuestra ordenanza hemos corregido sobrecostos indebidos de casi un 30% y lamentablemente el Municipio no se ha dado por enterado del grave error que está cometiendo”, dijo Nicola y agregó: “Además, se muestra insensible con los vecinos, que no sólo soportan la presión de la inflación que cada día les come una mayor parte de sus salarios, sino que insiste en cobrar montos que no tienen justificación y elevan la factura”.

El decreto de veto, que se publicará en el Boletín Oficial de mañana, anula las ordenanzas 13808 y 13809, sancionadas en junio. Ambas suspendían tasas y cargos de la factura de luz, lo que reducía hasta un 27% el monto a pagar.

La primera eliminaba temporalmente las tasas por “uso del espacio público” y “aporte de capitalización”, así como los cargos de “extensión y ampliación de redes” y “mantenimiento y operación de alumbrado”. A su vez, la 13809 suspendía la tasa por “servicios de iluminación”.

En los fundamentos de su veto, Quiroga destacó que las normas tenían errores técnicos, como remitir a artículos que ya no existen o considerar tributos a montos que no lo son. Además, indicó que suspender el cobro de estas sumas afectaría el servicio y dejaría a la Municipalidad expuesta a “litigios judiciales” de CALF.

“No compartimos los argumentos falaces del intendente respecto de que la norma tiene inconsistencia técnica porque lo analizaron los equipos técnicos de todos bloques. Y avalamos estas propuestas porque, además, los vecinos nos dicen que pagar la luz se hace cada vez más cuesta arriba”, afirmó Zúñiga.

Se discutirá hacia fin de este mes

La insistencia de las ordenanzas que eliminan ítems de la boleta de luz comenzará a tratarse a fin de este mes. El Concejo tiene 30 días una vez informado el veto para hacerlo. El proyecto deberá volver a tomar estado parlamentario, ser girado luego a comisión y obtener despacho para recién ahí volver al recinto. La oposición no cuenta con los dos tercios del cuerpo para aprobar esta iniciativa pero se buscará conseguir ese quórum.

