Insólita multa a jubilada por no usar casco

“Casi me infarto cuando me dijeron cuánto era”, admitió, ya que la noticia de la multa le cayó como un balde de agua helada. “Vivo al día y tenía que irme a San Juan, porque a mi hija se le vencía el contrato y tenía que ir a firmar unos papeles. La plata para pagar la multa me la prestó un vecino”, explicó. Intentó hacer un descargo. Fue a la dirección de tránsito y pidió hablar con la jueza: “La señora me atendió. Me hicieron pasar y le lloré la carta, pero marche preso. Hasta me dijo dónde podía comprar el casco y las luces que me iban a salir más baratos”.

El hecho fue fuertemente criticado en las redes sociales y una gran cantidad de ciudadanos exigen que le devuelvan el dinero.