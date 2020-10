Insólito: la escracharon por mechera y se quejó del "daño psicológico" que le hacían

En el video se escucha a la mujer quejarse por el hecho de que la estén grabando mientras devuelve las cremas de enjuague. “De última no ejerzo violencia de género. Vos sí ejercés violencia porque esto me hace un daño psicológico”, expresó. Y se justificó: “Yo no vengo con revólver a robarte”. El empleado respondió: “¿De qué daño psicológico me estás hablando?”. “De que vos me escrachás en las redes, ¿me entendés? Pero no busco violencia, a eso es lo que me refiero”, dijo la mechera.

https://twitter.com/eugeiermoli/status/1317080320966090752 “Esto es un daño psicológico porque vos me escrachás en las redes. Yo también te puedo denunciar porque no vengo a robar con un revólver ni lo hago con violencia”, se justificó la mechera cuando los empleados del local de Baigorria la filmaban. @Cadena3Com pic.twitter.com/tapcKhZE0y — Eugenia Iermoli (@eugeiermoli) October 16, 2020

El diálogo continuó: “¿Te parece bien lo que estás haciendo? Nadie te está tratando mal ni nada”. La mechera insistió: “Pero me estás filmando, y eso es un daño psicológico donde yo te puedo denunciar”.

Tras devolver toda la mercadería robada, los empleados dejaron que la mechera escrachada se retirara del supermercado.

“No se esperaban que se sacara esa cantidad de mercadería”, reveló el dueño del comercio, quien estimó que los productos costaban aproximadamente $6 mil. “Lo más triste es que tenemos que agradecer que no nos robaron con armas, ella en ningún momento se justificó, no puso excusas de hambre, no le parecía mal lo que estaba haciendo, era su trabajo”, agregó el dueño del supermercado. Y completó: “Encima se indigna porque dice que le estábamos haciendo daño psicológico sacándole la mercadería robada, es muy difícil entenderlo desde su perspectiva, en todo momento se sintió víctima y ofendida por lo que estaba pasando”.