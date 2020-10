¡Insólito! Pampita confesó que Paulo Londra la tachó

“Voy al camarín, claro, estaban todas las súper fanáticas, que son fanáticas de verdad, que compran las entradas el día que salen, tienen todo el uniforme, la vincha, todo. Y me miraban como diciendo ´ésta que está acá esperando, ¿quién es? ´”, contó Pampita para luego agregar, “yo les decía: ´chicas, yo las respeto, a mí también me encanta mucho. Si lo saludé, charlé un ratito, me saqué una foto re Cholula y nada más. Me preguntó cómo estuvo el show. Él es muy amigo de mis amigos, siempre va a comer asado con ellos, entonces yo venía con una carta de recomendación”.

El creído de Paulo Londra se negó a conocer a Pampita

En cuanto a su fanatismo por los cantantes latinos, la modelo contó, “yo estaba viendo el recital, me sale la Cholula de adentro y quería la foto. Me saqué la foto, estaba chocha, la publiqué… De ahora en más, me saco fotos con todos los cantantes, si es que me reciben… Algunas veces, me dicen que no”, se sinceró la Pampita.

“Una vez, Paulo Londra me dijo que no. Bajó muy cansado del escenario. Pero voy a ir de vuelta, no vas a zafar…algún día te voy a encontrar. Es que a mis hijos les gusta mucho. Estaba muy cansado, no sé cuántos años tiene pero estaba muy cansado”, contó Pampita, sobre la explicación que recibió con la negativa a tomarse una imagen. “No me estoy quejando porque lo voy a volver a intentar jaja. Por los chicos, una madre hace cualquier cosa, es eso”, advirtió.