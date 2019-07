Los allegados de la mujer de 53 años habían decidido hacer un velatorio a cajón cerrado sin notar que estaban llorando a una mujer que no conocían. "Le dimos el último adiós, realizamos la ceremonia y nos dirigimos a nuestras casas. Cuando llegamos, un empleado de la cochería vino a avisarme que la mujer que enterramos no era mi suegra. Estábamos descolocados, destruidos, desesperados, no entendíamos nada", afirmó uno de los familiares

En el otro caso, los parientes de la mujer de 41 años estaban desesperados ya que cuando les mostraron los restos de su familiar de inmediato reclamaron que ese cuerpo no era el de su pariente. "Nos trajeron el cuerpo de una difunta que no conocíamos y, cuando se dieron cuenta del error, empezaron a hacerse los distraídos. Dijeron que había muchos cuerpos y comenzaron a demorar la entrega", dijo Silvina, la hermana de la fallecida.

"Después de tantas idas y vueltas, mentiras y engaños, un empleado de la cochería reveló lo que estaba pasando. 'Pregunté y trabajadores del hospital me dijeron que se mandaron una cagada y dieron un cuerpo que no era', nos dijo el hombre", agregó la mujer.

Los familiares realizaron la denuncia en la Comisaría N°4 de Parque Patricios.

