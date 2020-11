Insólito: un joven manejó una moto de agua por la Panamericana

Otras dos imágenes sirvieron para comprobar que, previo a su ingreso por Panamericana, el conductor transitó varios kilómetros por la avenida General Paz.

Tras la viralización del video, las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispusieron un operativo para dar con el conductor. "Es totalmente ilegal. Desde ayer estamos trabajando para tratar de reconocer al conductor", explicaron desde el organismo.

Además, indicaron que ya se pidieron a la empresa a cargo de la concesión de la autopista las imágenes de las cámaras de seguridad. "Ya les solicitamos las fotos y videos. Estamos tratando de poder ver el número de patente que aparece en la carrocería".

Embed

Si bien la moto de agua llevaba patente, este tipo de vehículos no está autorizado a circular por la vía pública. La Ley de Tránsito 24.449 establece, en su artículo 34°, que “las características de seguridad de los vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de seguridad contemplados en el capítulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no implique una modificación importante de otro componente o parte del vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia".

La normativa también dispone que “todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes”.

No es la primera vez que circulan vehículos no autorizados por la autopista. Durante la cuarentena, a dos personas les labraron infracciones por circular en monopatín por la ruta.