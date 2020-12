Instagram: ¿Cómo desactivo mi cuenta de forma temporal?

Sin embargo, todo lo bonito siempre suele tener una parte un poco negativa e Instagram en caso de que algún usuario no se sienta cómodo y desee desactivar la cuenta sin perderla, también da la opción de desactivarla de forma temporal y a continuación te explicamos qué tenés que hacer.

Hay que saber que para volver a activar la cuenta simplemente será necesario iniciar sesión nuevamente teniendo en cuenta que a veces es necesario esperar algunas horas para que la misma se encuentre activa y visible a nivel generalizado. “Si presionas el siguiente botón, tus fotos, comentarios y likes se ocultarán hasta que reactives tu cuenta cuando vuelvas a iniciar sesión”, señalan al respecto desde la plataforma propiedad de Facebook.

INSTAGRAM CUENTA.jpg Inhabilita tu cuenta de Instagram de forma temporal.

¿Cómo se hace?

En el menú desplegable verás las siguientes opciones, que no escatiman en críticas hacia la propia plataforma que nos ofrece.

Quiero eliminar cierto contenido

Creé otra cuenta

Demasiados anuncios

necesito un descanso

Me preocupa la privacidad

Estoy muy ocupado/me desconcentra demasiado

No encuentro personas a las que seguir

Problemas para empezar

Otro motivo

Para llegar al menú también hay otra ruta: tocar la foto del usuario e ir a “Editar perfil”. Al pie de la pantalla verás la opción “Inhabilitar temporalmente mi cuenta”.

Cómo ocultar fotos en Instagram

Por razones en las que no ahondaremos, algunos usuarios de Instagram desean que el pasado no permanezca online y a la vista de todos. Una solución es eliminar aquellas imágenes en esta red social, aunque hay un truco para que esa acción no sea definitiva.

El primer paso es ir a la imagen en cuestión y luego tocar los tres puntos que aparecen en el sector superior derecho de la pantalla. En vez de tocar “Eliminar” hay que escoger “Archivar”.