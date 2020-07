¿Instagram o Tinder? Viviana Saccone no descarta buscar el amor en redes

Después de dos años de soltería Viviana Saccone reveló que está dispuesta a bajar la aplicación de citas Tinder para tal vez conocer a alguien que pueda acompañarla en la aventura de enamorarse. En El after de la previa, que se transmite por radio UrbanaBA, la actriz que suele ser muy activa en Instagram , asegura llevar muy bien la soledad, sobre todo por la cercanía con su familia, no descarta el amor como una posibilidad, aunque señaló que prefiere dejarse llevar por la intuición.

En tiempos de tecnología y redes sociales la actriz asegura que recibe interacciones e invitaciones a través de Instagram que muchas veces la toman desprevenida. “Es como un bombardeo, pero en el bombardeo no me prendo. Sí, en la medida en que puedo, contesto y saludo. Pero la verdad, es difícil que se genere algo por Instagram. También es verdad que es arriesgado salir con alguien que no conocés”.

Sobre Tinder, Viviana Saccone aclaró que por ahora no lo usa, pero no descarta que pueda ser una alternativa para conocer a alguien. Y en su declaración deschavó a un actor que es asiduo de esta aplicación. “Me da curiosidad (el Tinder) porque tengo amigas que lo usan y les ha dado resultado. Pepe Cibrián lo usa mucho, la gente no le cree, pero es verdad, me lo cuenta, y hasta me insiste para que haga lo mismo”.

En pleno ensayo de @pretextos_2020 con el gran @pablo_citarella al piano. Será una noche mágica. Será un show muy íntimo. Conseguí tu entrada accediendo desde mi bio o mi historia

Para finalizar la entrevista, Vivi abordó el tema laboral, que ha sufrido los efectos de la pandemia de coronavirus. En tiempos de cuarentena, con los teatros cerrados, no le quedó otra que reinventarse y adaptarse a la realidad. Vía plataformas virtuales lanzó Pretextos 2020. “Intentamos recrear el clima de Borges en 1975, con vos desde tu casa, con una propuesta que va más allá de lo musical”. En este contexto, agregó que estará acompañada por Pablo Citarella y estará disponible el próximo 14 de agosto a las 22.