El diario La Opinión Austral informó que la mujer entró a la fuerza a la vivienda del matrimonio tras violentar un cerco perimetral con una pinza alicate y, una vez dentro de la casa, amenazó de muerte a Zurita.

La periodista y su hija pudieron escapar por una ventana y lograron pidieron ayuda. La atacante intentó huir a bordo de un Jeep Renegade, pero no pudo salir del predio privado y fue detenida por personal policial del Comando Patrulla Ituzaingó. La atacante había sido denunciada con anterioridad por amenazas.

De acuerdo a las declaraciones que Zurita y su pareja brindaron hace instantes a Crónica HD, la agresora iba a ser indagada esta mañana, pero, debido a sus contactos con la Policía y el Poder Judicial, temen que salga en libertad sin ninguna consecuencia.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1269444984111071232 Atacaron a una conductora de canal 26 cuando estaba con su hija en el barrio Casco Leloir de Ituzaingó. Por el ataque detuvieron a otra mujer, ex pareja del hombre que convive con la víctima. pic.twitter.com/KsWglhMIzB — Mauro Szeta (@mauroszeta) June 7, 2020

Martínez ya había sido denunciada por hostigamiento reiterado: "Tengo miedo que como no me mató porque me pude escapar, mañana salga y pase una locura", sostuvo Zurita. "Va a volver por nosotros, va a volver por mi hija", denunció Holstein, entre otras cosas.

Melisa Zurita es licenciada en Ciencias de la Comunicación y hace varios años que trabaja en Canal 26 como conductora. Actualmente se encuentra al frente del ciclo de turismo "Viajes y Paseos".

