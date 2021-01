Intento de robo a una casa de repuestos terminó en incendio

En la madrugada del sábado se produjo un intento de robo a una casa de repuestos automotrices que terminó en un incendio . Según confirmó a LMN el comisario Pablo Herbalejo, se presume que el fuego "fue ocasionado por los delincuentes", que hasta el momento no han sido identificados.

Para su sorpresa, al entrar al edificio no hallaron fuego “pero pudimos identificar que una pared de durlock estaba levantando temperatura”, explicó a LMN el comisario Pablo Herbalejo. Allí, tras derribarla, “entramos a un ambiente de 5x5 donde se estaba originando el incendio que logramos extinguir”, expresó en relación a la casa de repuestos .

Una vez terminado el trabajo, con la ayuda de los bomberos, “apreciamos que había un boquete que daba a una casa lindante abandonada”, expresó el comisario. De esa forma, se estima que los delincuentes ingresaron al lugar para extraer mercadería y ocasionar los daños. “En la vivienda lindante encontramos llantas y otros elementos vinculados al comercio, las estaban acopiando en ese lugar para más tarde llevarselos”, aseguró Herbalejo.

Aunque no se sabe si el incendio fue ocasional y por eso los ladrones no pudieron terminar su cometido o si fue un intento de destruirlo todo por parte de los delincuentes, desde Policía señalaron: “Entendemos que el fuego fue ocasionado por los malhechores porque no encontramos nada que nos dé a entender que se haya generado ocasionalmente”, confirmó el comisario.

De momento, el cuerpo policial desarrollará los peritajes correspondientes en el edificio para determinar con precisión qué fue lo que originó el incendio. Además, como es habitual en este tipo de procedimientos, revisarán las cámaras de seguridad de la zona para encontrar algún indicio sobre los delincuentes, que se estima son conocedores del lugar y planearon con antelación lo ocurrido.

Para suerte del dueño de la pollería, donde en primera instancia se creía que era el incendio “solo pasó el humo, pero no llegó a agarrar el fuego”. Ahora, sólo resta el diálogo con el dueño de la casa de repuestos para determinar si los ladrones pudieron, efectivamente, llevarse algo del lugar o si solo se trató de un intento fallido.