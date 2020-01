Inter le dio a Boca 72 horas por el pase de Paolo Guerrero

Aún así, el número de su salida de Porto Alegre ya tiene un entendimiento entre las comisiones directivas: 4 millones y medio de dólares. Lo que resta son los números que cobrará el futbolista de la Selección Incaica.

Es por eso que en Brasil quieren otorgarle un corte definitivo a esta negociación y le dieron a Boca 72 horas para que defina. Si tiene los billetes para firmarle a Guerrero, el atacante se tomará el avión y tratará de traer muchos goles.

Si no es así, Eduardo “Chacho” Coudet podrá contar con el jugador y todos sus sentidos para la Copa Libertadores que tendrá a su equipo arrancando de la fase preliminar.

El ex técnico de Racing lo tiene al peruano entre sus preferidos, pero entiende que si el futbolista quiere otro destino para su carrera, no tiene mucho sentido obligarlo. Igual, vería con buenos ojos que la operación se frustre, pero de no ser así, tendrá tiempo para que la directiva del sur brasileño le busque un reemplazante de esa misma jerarquía.

River, atento

La paz de River en la pretemporada en San Martín de los Andes podría verse sacudida en caso de que Guerrero firme en Boca.

Esto no tiene nada que ver con las complicaciones deportivas que el jugador podría generarle en futuros clásicos, sino en que el apuntado por Coudet para reemplazarlo sería nada menos que Lucas Pratto.

El Oso, de pobre segundo semestre en el 2019, ya jugó y a un alto nivel en Brasil. El Chacho Coudet lo sabe y confía en recuperar la mejor versión del ex Vélez. Con buen dinero en las arcas, hacer una buena oferta al club de Núñez no sería tan difícil.

Guerrero sería la primera contratación de la gestión de Juan Román Riquelme en el Xeneize que por ahora parece haber relegado el tema Carlos Tévez para otro momento. Mientras, el 10 sigue entrenando con sus compañeros, ayer con un sólo turno que concentró el mayor esfuerzo en el gimnasio. La primera gran cláusula la tiene el jugador hasta el miércoles 15, si pretendería rescindir, algo que parece no estar en sus planes.

