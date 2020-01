Russo: "Estoy contento de volver a un club tan especial"

"Estoy contento de volver a este club tan especial. Le agradeció a Román, a Ameal y a toda la gente que confió en él para este "momento importante" de su vida y de la de Boca. Y además confirmó que a partir del lunes el plantel quedará concentrado en Ezeiza: "Este primer encuentro fue muy grupal. Esperaremos meternos en Ezeiza y tener más tranquilidad. Ahí vendrán las charlas individuales, íntimas, personales. A partir de mañana (por el sábado) arrancamos en Ezeiza. Les daremos el domingo libre (a los jugadores) y después toda la semana adentro. No tenemos tiempo, el tiempo es muy corto. Y tenemos dos compromisos asumidos por la gestión anterior en San Juan...".

Boca Jrs. Oficial on Twitter [PRETEMPORADA] ¡El cuerpo técnico de #Boca!



Damián Lanatta (PF), Fernando Gayoso (EA), Leandro Somoza (AC), Miguel Ángel Russo (DT), Mariano Herrón (AC) y Alejandro Blasco (PF), luego del primer entrenamiento en el inicio de la pretemporada. pic.twitter.com/6DhJX3HTJG — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 3, 2020

Russo hizo hincapié en el caso de Tevez y como piensa trabajar con el ídolo de Boca. En esto yo tengo 30 años en la profesión, me manejo de la misma manera, con respeto hacia el jugador y a la persona es primordial, siempre todas las cosas que uno necesita es primero el jugador y después el resto. Yo valoro la trayectoria, es ídolo del club y hay un montón de otras posiciones que yo ponga arriba de la mesa para evaluarlo pero no solo lo hago con el sino también con todos los jugadores. Yo entiendo las necesidades periodísticas y todo lo que se genera alrededor pero yo voy mas calmo y necesito ir mas calmo. El mundo Boca es así, voy con calma sabiendo cada paso que doy y convencido de lo que hago y mirando siempre para adelante.

Boca Jrs. Oficial on Twitter [PRETEMPORADA] En su primera jornada de trabajo, Miguel Ángel Russo saludó a cada uno de los jugadores del plantel antes de iniciar la rutina de entrenamiento. pic.twitter.com/hOD4aBJeXa — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 3, 2020

"¿Si estoy conforme con el plantel? Siempre uno busca mejorar, buscaremos agregarle algo que eleve el nivel, pero es muy pronto para hablar de posiciones. Estamos en un mercado de pases difícil, no es simple, las necesidades de Boca son importantes en lo que se refiere a no traer por traer. Trataremos de achicar el margen de error por sobre todas las cosas".

"Con el paso del tiempo la Copa Libertadores ha cambiado. Antes eran seis meses, ahora es un año. El mercado de Sudamérica no te favorece... Yo tuve la suerte de tener un plantel de altísimo nivel, no solamente Román. Ojalá superemos todo eso: es la idea permanente".

Con respecto al futuro del italiano Daniele De Rossi afirmó que: “Son jugadores del club, tienen contrato y pertenecen a la institución, hasta ahí estamos dentro de la normalidad. Después, si al momento que hablemos, alguno manifiesta algo lo manejaremos y lo miraremos de otra manera, pero hoy todos los jugadores que tengo son jugadores de Boca y arrancamos, después veremos las situaciones que se van dando como las vamos resolviendo pero esta es la realidad".

Boca Jrs. Oficial on Twitter [PRETEMPORADA] ¡El primer entrenamiento del 2020, desde adentro!



El reencuentro de los jugadores, los estudios médicos y la presentación de Miguel Ángel Russo al frente del plantel... ¡No te pierdas cada detalle del regreso al trabajo de #Boca!#VamosBoca pic.twitter.com/8Xf9ciBkme — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 3, 2020

Sobre la urgencia de Boca por conseguir un título Russo expresó que: “Nuevo no es que Boca tenga urgencias, en 2007 llegue y me dijeron lo mismo, hablamos de lo mismo, son las mismas sensaciones, las mismas formas, es Boca. No cambia a través del tiempo, se incrementa permanentemente por distintas situaciones que el tiempo y espacio no cambian, uno sabe que viene a Boca con la necesidad y la urgencia de que Boca, como club grande, tiene y necesita y uno no puede tener otro pensamiento porque la realidad es esa. Desde el que te abre la puerta hasta el que te ayuda estacionar el auto, hasta el nivel mas alto del club es todo lo mismo y esta bien que ocurra así. Uno tiene que estar preparado para este tipo de cosas y situaciones pero no cambia la forma de trabajar".