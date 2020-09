Internaron a Mauricio Macri por un pólipo intestinal

El ex presidente Mauricio Macri será sometido a una intervención quirúrgica en el Sanatorio Otamendi por un pólipo intestinal. Las fuentes consultadas precisaron que primero le harán una endoscopía para tratar de evitar la cirugía. A Macri lo operarán para removerle el pólipo que no es maligno y que se encuentra alojado en el intestino. "Primero van a intentar con una endoscopía y en caso de que no funcione le realizarán una cirugía", informaron.