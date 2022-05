Internas del MPN: duras críticas del intendente de Chos Malal a Figueroa

En este sentido, indicó que “tenemos una historia dentro de la Lista Azul, a mí me toco llegar como intendente y logramos que Figueroa fuera vicegobernador, por eso creo que no hay que perder lo que somos, enojarse cuando no te toca ocupar el lugar que se te ocurre no es lo que aprendimos de nuestra historia, porque esto es en equipo, no se trata de hacer la personal”, apuntó.