Intrusos: el pedido que hizo Marcela Tauro a sus compañeros

“Nosotros entendemos que la gente tenga intriga con lo que va a pasar con Marcela Tauro, pero como es un tema laboral, sinceramente, que no tiene que ver con el cariño o no tener cariño -la queremos y es nuestra compañera desde hace mucho tiempo-, es algo que tiene que decidir ella con el canal”, explicó el periodista de espectáculos en diálogo con Espléndidos e infidentes (AM 990), ciclo que es conducido por Adriana Salgueiro y otro miembro de Intrusos, Daniel Ambrosino.

“Es una charla que no nos corresponde a nosotros, y es más, ella nos pidió que nosotros por favor no opináramos de esto, que seamos respetuosos. No es que nosotros tenemos miedo o que Rial vino y dijo 'no se habla más de esto', ni tampoco es que vino el canal. Soy absolutamente sincero, no es que nos dijeron 'no se habla'. Marcela dijo 'no quiero que metan a los chicos y es un tema que tengo que resolver yo con el canal, como en cualquier empresa'”, reveló Pallares.

“Hay mucha gente que agita como si nosotros fuéramos cobardes”, disparó el panelista, mientras que Ambrosino acotó que todos los miembros del equipo respetan el momento que atraviesa su colega.

