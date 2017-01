Investigan a Scioli por malversación de fondos y defraudación

El ex gobernador bonaerense continúa en la mira de la Justicia.

El ex gobernador bonaerense continúa en la mira de la Justicia.

La Plata.- La fiscalía penal de La Plata investiga la posible existencia de “pasajeros mellizos” que figuraban en los listados de los vuelos oficiales del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y en los vuelos comerciales que, simultáneamente, contrataba el ex mandatario provincial con una empresa de taxis aéreos del empresario Gustavo Carmona.

Así lo confirmó el fiscal penal platense Álvaro Garganta, quien precisó que pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) información sobre los pasajeros de más de 120 vuelos de cabotaje que realizó el ex gobernador Daniel Scioli, en su mayoría durante la campaña presidencial. “Habría pasajeros que figuran en la lista de los vuelos oficiales y que también figurarían en los contratados”, explicó Garganta y sostuvo que “en los vuelos contratados deben ir 8 pasajeros, si no no se puede contratar”.

Una fuente de la investigación explicó que “de constatarse que Scioli usaba los vuelos oficiales para uso privado se estaría ante el delito de malversación de fondos públicos. Si se confirma que se incluía en listas de pasajeros de los vuelos comerciales de la empresa de taxis aéreos a personas que en realidad no viajaron pero debían figurar para que se autorice la contratación, sería defraudación”.