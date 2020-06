Invierno de maratón: 12 series para ver en un solo día

A continuación se listan una serie de propuestas para consumir una serie completa en una sola jornada o en apenas un fin de semana. Existen alternativas que se adaptan a todos los gustos.

Maniac

Año: 2018

Directores: Cary Joji Fukunaga, Patrick Somerville.

Duración: 6 horas y media.

Sinopsis: sigue la historia de dos jóvenes extraños, Annie Landsberg y Owen Milgrim, que se han unido gracias a un misterioso ensayo farmacéutico. Mientras, Owen es el quinto hijo de una familia adinerada de Nueva York que siempre ha luchado contra una fuerte la esquizofrenia.

La maldición de Hill House

Año: 2018

Director: Mike Flanagan

Duración: 6 horas

Sinopsis: Un grupo de hermanos crece en lo que acaba convirtiéndose en la casa encantada más famosa del país. Ya como adultos, viéndose obligados a reunirse tras una tragedia, la familia tendrá que afrontar los fantasmas del pasado.

El bazar de la caridad

Año: 2019

Director: Alexandre Laurent

Duración: 7 horas

Sinopsis: Tras un devastador incendio en 1897 en París, la vida de tres mujeres da un vuelco lleno de engaños, decepciones y crisis románticas.

Jeffrey Epstein: asquerosamente rico

Año: 2020

Directora: Lisa Bryant

Duración: 4 horas

Sinopsis: Esta docuserie se apoya en testimonios de víctimas para analizar cómo el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein utilizó su fortuna y poder para llevar a cabo sus abusos. Epstein, conocido financiero neoyorquino con gran influencia social y política en la ciudad hasta su acusación y condena por solicitar prostitución e incitar a la prostitución a menores, se ahorcó en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan en agosto del 2019, en circunstancias por aclarar.

Esta mierda me supera

Año: 2020

Director: Jonathan Entwistle

Duración: 3 horas y media.

Sinopsis: Sydney es una chica adolescente que va al instituto mientras lidia con las complejidades de su edad, su familia, su sexualidad incipiente y los misteriosos superpoderes que comienzan a despertar en lo más profundo de su ser.

Poco ortodoxa

Año: 2020

Directoras: Alexa Karolinski, Anna Winger, Maria Schrader

Duración: 4 horas.

Sinopsis: Una joven judía ortodoxa abandona un matrimonio concertado en Nueva York y pone rumbo a Berlín, donde vive su madre. La historia se inspira en las memorias de Deborah Feldman, en las que narra en primera persona cómo huyó de su estricta comunidad religiosa cuando era joven.

Guardaespaldas

Año: 2018

Directores: Jed Mercurio, Thomas Vincent, John Strickland

Duración: 6 horas

Sinopsis: David Budd es un veterano de guerra que trabaja como especialista en protección para la Policía Metropolitana de Londres. Cuando se le asigna proteger a la ministra Julia Montague, cuya visión política apoya todo lo que él detesta, Budd se encuentra en una encrucijada entre su labor y sus creencias. Aunque él es responsable de su seguridad, quizá ella sea su mayor amenaza.

Alias Grace

Año: 2017

Directora: Mary Harron

Duración: 4 horas y media.

Sinopsis: Basada en una novela de Margaret Atwood, narra los famosos asesinatos de 1843 de Thomas Kinnear y de su ama de llaves y amante, Nancy Montgomery, en el oeste de Canadá

The Sinner

Año: 2017

Directores: Derek Simonds, Antonio Campos, Brad Anderson, Cherien Dabis, Tucker Gates.

Duración: 6 horas

Sinopsis: Sin motivo aparente, Cora Tannetti, una mujer joven que está en un lago con su marido y su hijo, apuñala a un extraño hasta matarlo. En su declaración dice no saber por qué lo ha hecho. Un policía comienza a investigar y se obsesiona con descubrir el motivo oculto de la mujer. Juntos harán un viaje desgarrador hacia las profundidades de su psique para desentrañar los secretos escondidos en su pasado.

American Crime Story: O. J. Simpson

Año: 2016

Director: Scott Alexander, Larry Karaszewski, Ryan Murphy, Anthony Hemingway, John Singleton.

Duración: 7 horas.

Sinopsis: Tiene como eje central el controvertido caso del deportista O.J. Simpson, quien, a pesar de las pruebas que lo incriminaban en un doble homicidio, fue declarado inocente por el jurado popular. Cuenta todo el proceso judicial desde la perspectiva de los abogados de Simpson y muestra las maniobras y estrategias utilizadas por ambas partes para conseguir sus objetivos.

Show me a hero

Año: 2015

Directores: David Simon, Paul Haggis.

Duración: 6 horas.

Sinopsis: Explora las nociones de hogar, raza y comunidad a través de las vidas de burócratas, activistas y ciudadanos de la ciudad de Yonkers, en el estado de Nueva York. Nick Wasicsko, el joven alcalde de dicha ciudad, se deberá enfrentar a una orden judicial que le obliga a construir un grupo de viviendas para familias sin recursos en los barrios blancos. El proyecto dividirá a la ciudad.

The end of the F**ing World

Año: 2019

Directores: Jonathan Entwistle, Lucy Forbes

Duración: 3 horas

Sinopsis: es una oscura comedia basada en en la novela gráfica de Charles S. Forsman, que sigue a James, un psicópata que llama la atención a una chica rebelde llamada Alyssa.