"Ir al mundial con la Sub-20 es un sueño"

"Sigo en contacto con mis afectos de la región siempre, me llegan mensajes de apoyo. Y cuando puedo me gusta ir para allá, me ayuda, me recarga de energía”.Facundo Mura, La joyita de Estudiantes y de la Sub 20.

Ahora cumplirá otro sueño grande con la celeste y blanca. “Me tocó participar del torneo de la Alcudia y del Sudamericano. Estar en una lista, en un Mundial, es una oportunidad única, soñada”, expresa el pibe que jugó en Argentinos del Norte y en Deportivo Roca, “a los que siempre le deseo lo mejor”.

23/5 es la fecha en la que comienza el Mundial sub 20 en Polonia. Terminará el 15 de junio.

Ya lo dirigió y tiene un gran concepto suyo Lionel Scaloni, entrenador de la selección mayor. Pero él sigue con los pies sobre la tierra. “Tanto él como Aimar resultaron importantes, nos trasladaron experiencia y vivencias aparte de lo táctico. Fernando Batista (DT de la Sub 20) tiene su propia impronta pero los mismos valores”, destaca el promisorio lateral derecho. A la hora de soñar, no se anda con chiquitas. “Me gustaría jugar en la selección mayor, en Europa, si es en el Barcelona, mejor”.

El presidente de Estudiantes es nada menos que la Bruja Verón. “Me aconseja, me habla, si puede ayudarme con algún consejo lo hace”, revela Mura.