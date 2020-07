Ishii aclaró que cuando dijo falopa hablaba de "rivotril"

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii , aseguró que no tiene previsto renunciar a su cargo luego de que se viralizara un video en donde se lo escucha admitir que cubre a personas que venden droga en ambulancias que compró el distrito para atender los casos de coronavirus. Además generó controversia al señalar que cuando dijo " falopa " en verdad hablaba de "rivotril".

"Yo estaba hablando de Rivotril, Alplax, y esas cosas que se utilizan para dormir”, manifestó el mandatario municipal para aclarar sus dichos y bajarle el tono al escándalo. De acuerdo a su interpretación, hubo una utilización maliciosa de uno de los participantes del encuentro que decidió difundir sólo un fragmento de la reunión para dejarlo mal parado. “Es alguien que ya voy a atender, ahora no tengo tiempo porque estoy trabajando con la pandemia”, advirtió el funcionario que fue citado a declarar en los tribunales de San Martín. Una vez más, sus palabras generaron repudio en las redes sociales.

En medio del escándalo, figuras del gobierno bonaerense salieron a bancar a Ishii. “Fue una frase sacada de contexto. Es un intendente que trabaja de sol a sol, por eso en cada elección desde que ha empezado sus mandatos ha podido revalidarlos. Creo que los paceños están muy contentos y nosotros estamos muy conformes del trabajo conjunto con el intendente Ishii, que trabaja, le pone el cuerpo a los problema y los soluciona”, señaló el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

En sintonía, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, expresó: "Me parece que lo que dijo fue una mala expresión que no tiene nada que ver con la realidad. Lo sé, porque lo conozco. Sé que es un intendente con gran experiencia en gestión. Me parece que fue algo que no supo expresar o que se sacó de contexto".

